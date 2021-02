Κοινωνία

“Μήδεια”: Πού καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία

Το….top 7 των ελάχιστων θερμοκρασιών που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα.

Συνεχίζεται το δριμύ ψύχος από τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια», με τη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει κατά τόπους θερμοκρασίες κάτω από -15 βαθμούς Κελσίου σήμερα το πρωί.

Η απολύτως ελάχιστη σημειώθηκε στη Φλώρινα και ήταν ίση με -19,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Ακολούθησαν Μεσόβουνο Κοζάνης (-19,1), Νέος Καύκασος (-17,7), Κοιλάδα Κοζάνης (-17,3), Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης (-16,7), Βαρικό Φλώρινας (-16,5), Βωβούσα Ιωαννίνων (-16,2) και Γρεβενά (-15,3 βαθμοί).

Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα επικρατούν για δεύτερη μέρα στο Αιγαίο. Η ισχυρότερη ριπή έως το πρωί της Τρίτης καταγράφηκε στο Πόρτο Τήνου και ήταν ίση με 105 χλμ/ώρα.

