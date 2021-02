Κοινωνία

“Μήδεια”: Λευκή Ομόνοια, χιονοπόλεμος στο Σύνταγμα και εκχιονιστικά στο Κολωνάκι (εικόνες)

Σπάνιες εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, όπου το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα.

