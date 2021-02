Πολιτική

“Μήδεια” - Ταραντίλης στον ΑΝΤ1: δικαίωση για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

Που εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και τι γίνεται με τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Τι είπε για το «112» και τις διαμαρτυρίες των οδηγών.

«Αυτό που ζούμε σήμερα είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Το ζούμε όλοι. Ο κρατικός μηχανισμός εργάζεται με αμείωτους ρυθμούς. Προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα. Η κατάσταση βελτιώνεται διαρκώς, ωστόσο παραμένουν πολλά προβλήματα», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως σημείωσε ο Χρήστος Ταραντίλης, «τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στην ηλεκτροδότηση και κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα»

Όπως ανέφερε, λίγη ώρα πριν την σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην Πολιτική Προστασία, η εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μήδεια», «είναι μια δυναμική κατάσταση που αξιολογείται κάθε μία ώρα. Η χθεσινή απόφαση να κλείσει η Εθνική Οδός, δεδομένης της σφοδρότητας της χιονόπτωσης, νομίζω ήταν σωστή. Όλοι μπορούμε να θυμηθούμε σκηνές με χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό, στην Μαλακάσα, ξέρουμε όλοι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Εμείς δράσαμε προληπτικά».

«Υπήρχαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα πρωτόκολλα για το πώς θα δράσουμε. Υπήρχε μια απότομη χιονόπτωση, για την οποία έπρεπε να δράσουμε προληπτικά και νομίζω ότι η εξέλιξη του φαινομένου μας δικαιώνει», επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας και στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στις φωνές διαμαρτυρίας για την μη ενεργοποίηση του αριθμού «112» για να ενημερωθούν οι πολίτες για το κλείσιμο της Εθνικής οδού, «το 112 είναι εργαλείο που ενεργοποιείται όταν κινδυνεύουν ζωές. Η Τροχαία και η Νέα οδός ήταν υπεύθυνες για να ενημερώσουν ακαριαία για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού όπως και έγινε».