Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στον προγραμματισμό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7. Πότε έρχεται η επιδότηση πάγιων δαπανών.

Ξεκινά η προετοιμασία για τις λεπτομέρειες του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής την ώρα που ο 6ος κύκλος έχει αρχίσει και οι πληρωμές αναμένονται στις 3 και 5 Μαρτίου. Βασική αιτία για τις αλλαγές που ετοιμάζονται στον 7ο κύκλο είναι το γεγονός ότι για τους δικαιούχους θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου του α΄ τριμήνου, ξεπερνώντας ουσιαστικά το ένα έτος από τότε που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στη χώρα μας. Αυτό οδηγεί αυτόματα και σε αλλαγές σε παραμέτρους οι οποίες θα καθορίζουν και τους δικαιούχους όπως το ποσοστό μείωσης του τζίρου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η σύγκριση δεν θα γίνεται με βάση τα στοιχεία του 2020 αλλά του 2019 για να συμπληρώσουν ότι καθώς πλέον στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μεγάλη εμπειρία «πρέπει σταδιακά να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό το μέτρο και τη στόχευσή του». Τελευταίος μήνας πριν αλλάξει το έτος βάσης θα είναι ο Φεβρουάριος καθώς από το Μάρτιο του 2020 και μετά τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο βασικός στόχος, όπως και στον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών που παρέμειναν κλειστοί με κρατική εντολή.

Επιδότηση παγίων δαπανών

Μία από τις παρεμβάσεις που αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η επιδότηση παγίων δαπανών. Αρμόδιες πηγές δήλωναν ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη παρέκκλιση από το πλαίσιο της Κομισιόν με το βασικό ζητούμενο να είναι τα άλλα χαρακτηριστικά που θα έχει το συγκεκριμένο σχέδιο. Όπως είπαν δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται από την αγορά καθώς θα αφαιρούνται τα έσοδα από τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί, όπως οι αναστολές συμβάσεων εργασίας και τα υπόλοιπα μέτρα.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διατήρηση τόσο των θέσεων εργασία που είναι σε κίνδυνο την επομένη της πανδημίας όσο και των επιχειρήσεων. Θα μετρά όχι μόνο την πτώση τζίρου αλλά και πόσο ζημιώθηκαν οι εταιρείες. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το αν θα υπάρχει διαφοροποίηση στη στήριξη ανάλογα με το κλάδο.

Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στη Βουλή σημείωσε ότι «για να είμαστε δίκαιοι στο μέτρο των παγίων δαπανών, θα αφαιρεθούν όλες οι ενισχύσεις που έχει κάποιος λάβει. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώπους που πράγματι έχουν πληγεί».

Πηγή: naftemporiki.gr