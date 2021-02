Υγεία - Περιβάλλον

Ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ για τον Κρητικό που πέθανε λίγα λεπτά μετά το εμβόλιο

Τι αναφέρει για τις συνθήκες υπό τις οποίες «έσβησε» ο άτυχος άνδρας.

Καμία σχέση δεν έχει ο εμβολιασμός του 85χρονου με τον θάνατό του, επισήμανε σε επικοινωνία του με το zarpanews.gr ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Ο ηλικιωμένος που πήγε με τον εγγονό του στο νοσοκομείο την Δευτέρα, εμβολιάστηκε κανονικά, όμως λίγα λεπτά μετά κι ενώ όλα έδειχναν φυσιολογικά, κατέρρευσε.

Έγιναν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, με τον άνδρα να συνέρχεται, μετά από λίγο όμως να υφίσταται ξανά ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών επί τουλάχιστον 45?, να φεύγει από τη ζωή.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χαλκιαδάκης, την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στον άτυχο ηλικιωμένο για να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, χωρίς να υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη αλλεργίας στο εμβόλιο.

