Κόσμος

Έφοδος σε “μυστικό” κλαμπ με εκατοντάδες κόσμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν βάζουν μυαλό οι Άγγλοι, που παρά τα αυξημένα κρούσματα και τις απαγορεύσεις, συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε κλειστούς χώρους.

Το βίντεο της αστυνομικής εφόδου σε κλαμπ στο Μπέρμινχαμ δημοσιεύτηκε και σε αυτό φαίνεται ο «χαμός» που γινόταν στο χώρο.

Περίπου 150 άτομα βρίσκονταν μέσα στο κλαμπ που λειτουργούσε παράνομα στην αγγλική πόλη.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει με παραβίαση των κανόνων για την πανδημία, αφού οι Αρχές κάνουν συνεχείς ελέγχους και εφόδους σε ανάλογους χώρους, όπου οι Βρετανοί επιμένουν να συγκεντρώνονται.