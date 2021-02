Life

Ο Lamanif βγαίνει από το ψυχιατρείο

Ολοκληρώθηκαν οι ψυχιατρικές εξετάσεις του 24χρονου ράπερ που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στο σπίτι του στην περιοχή της Περαίας αναμένεται να επιστρέφει σήμερα ο 24χρονος ράπερ Lamanif, αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Σταυρούπολη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ερευνούν τα πάντα για να δουν τι οδήγησε τον ράπερ στην απόφαση να εξαφανιστεί.

Ψάχνουν ακόμα και στο βίντεο που διακινήθηκε στο διαδίκτυο για να βρουν ίχνη που θα οδηγήσουν στους σκηνοθέτες για να διαπιστωθεί αν ο νεαρός μουσικός έπεσε θύμα εκβιασμού από κύκλωμα