Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης: αποκλιμάκωση της πανδημίας στην Αττική από αύριο

Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, θα ήταν καλό να παραταθεί το lockdown στην Αττική για μια εβδομάδα.

Για αποκλιμάκωση της πίεσης που προκαλεί η πανδημία στην Αττική ήδη από αύριο, έκανε λόγο ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε αυτή έχουμε αύξηση στις ΜΕΘ αλλά όχι στα κρούσματα. «Αυτή την στιγμή είμαστε σε ήπια αυξητική πορεία. Στην Αττική θα έχουμε αποκλιμάκωση από αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως με τα στοιχεία που υπάρχουν θα πρότεινε παράταση του lockdown μια βδομάδα για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης μετά. Ο ίδιος επεσήμανε πως στην Αττική τουλάχιστον πρέπει να μείνουμε παραπάνω μέσα.

«Η τήρηση της καμπύλης προβλέπουμε ότι θα είναι παρόμοια με εκείνη του Νοεμβρίου». Επιπλέον, σημείωσε πως σε συνδυασμό με την εμβολιαστική διαδικασία έχουμε μπει στον τελευταίο γύρο μέχρι το καλοκαίρι.