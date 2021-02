Πολιτική

“Μήδεια”: ο Αλέξης Τσίπρας και τα παιδιά του παίζουν με το χιόνι (εικόνες)

Διαφορετικό και πιο χαλαρό το σημερινό πρωινό για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που απόλαυσε ξεχωριστές στιγμές με τα αγόρια του.

Μπορεί η κακοκαιρία «Μήδεια» να προκαλεί σημαντικά προβλήματα, όμως για τα παιδιά, ιδίως στην Αττική, δεν ήταν παρά ένα «δώρο», καθώς το χιόνι έκανε την εμφάνιση του, σε πολλές περιοχές πυκνό, δίνοντας τους την ευκαιρία για παιχνίδι και στιγμές ξεγνοιασίας.

Εξαίρεση δεν θα μπορούσαν να είναι ο Ορφέας και ο Φοίβος, οι δύο γιοί του Αλέξη Τσίπρα, που θέλησαν να «εκμεταλλευθούν» το χιόνι που είχε μαζευτεί στο μπαλκόνι του σπιτιού τους και να παίξουν, μαζί φυσικά με τον μπαμπά τους που δεν τους χάλασε το χατήρι.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να μοιραστεί αυτές τις ιδιαίτερες και ανθρώπινες στιγμές, με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας στα social media ορισμένες φωτογραφίες, μεταξύ άλλων και αυτές με τον ίδιο και τα αγόρια του να φτιάχνουν ένα χιονάνθρωπο, αλλά και τον σκύλο της οικογένειας, που δείχνει να απολαμβάνει το χιόνι.

Συνόδευσε την ανάρτηση του, με το σχόλιο «Ένα διαφορετικό πρωινό στην Αθήνα, λίγο πριν το γραφείο!».