Κόσμος

“Τσουνάμι πάγου” στη Βαλτική (εικόνες)

Μοναδικές είναι οι εικόνες από τη Βαλτική, όπου δεν ξεχωρίζει η θάλασσα από τη στεριά.

Υπέροχες είναι οι εικόνες από τη Βαλτική, όπου ο χειμώνας έχει καλύψει τα πάντα, με το χιόνι να κάνει δυσδιάκριτο το χώρισμα μεταξύ θάλασσας και ακτής.

Η παραλία έχει γίνει πάγος, όπως και το νερό κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, αφού δεν είναι ορατό το σημείο του διαχωρισμού.

Ο περίπατος, ωστόσο, μακριά από την ακτή, είναι όχι μόνο ασφαλής, αλλά και υπέροχος, κυρίως για τους λάτρεις του χειμώνα.