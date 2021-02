Αθλητικά

Champions League και Europa League επιστρέφουν με μεγάλα παιχνίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβίλλη-Ντόρτμουντ και Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»

Δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των ομίλων επιστρέφουν με τα νοκ άουτ παιχνίδια το Champions League και το Europa League.

Οι 4 από τους 8 πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του Champions League θα γίνουν σήμερα και αύριο. Οι υπόλοιποι 4 θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα.

Απόψε, στις 22:00, θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Λειψία-Λίβερπουλ (στη Βουδαπέστη) και Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν και αύριο, την ίδια ώρα, θα γίνει η σέντρα στους αγώνες Σεβίλλη-Ντόρτμουντ και Πόρτο-Γιουβέντους.

Την Πέμπτη η μάχη του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν

Την Πέμπτη θα διεξαχθούν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «32». Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 19:55 στο Καραϊσκάκη. Στόχος των πρωταθλητών Ελλάδας είναι η νίκη με σκορ πρόκρισης, εν όψει του αγώνα ρεβάνς που θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο Phillips Stadion.

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ είναι ανοιχτά στις περιοχές επιπέδου επιτήρησης και το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές προσφορές για τα παιχνίδια των Κυπέλλων Ευρώπης.

Οι αγώνες Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβίλλη-Ντόρτμουντ και Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν προσφέρονται με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».

Ειδικά στοιχήματα για πρόκριση, γκολ, σκόρερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων για τα 4 παιχνίδια του Champions League, Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν, Λειψία-Λίβερπουλ, Πόρτο-Γιουβέντους, Σεβίλλη-Ντόρτμουντ και τον αγώνα του Europa League, Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στην πρόκριση, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη διαφορά νίκης, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τα μονά/ζυγά γκολ, το ακριβές σκορ του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο γκολ του δεύτερου ημιχρόνου, τον σκόρερ του πρώτου και του τελευταίου γκολ, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ.

Επιβραβεύσεις παικτών από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στους αγώνες του Champions League προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης» ενώ για τα πιο δυνατά παιχνίδια, από σήμερα έως τη Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.