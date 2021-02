Αθλητικά

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς αποθεώνει τον Ναδάλ πριν τη “μάχη” για τα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Έλληνας πρωταθλητής για τον σπουδαίο αντίπαλο του. Πότε είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση.

Αύριο Τετάρτη στις 10:30 στην Rod Laver Arena της Μελβούρνης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αντιμετωπίσει τον Ράφαελ Ναδάλ (Νο 2), διεκδικώντας μία θέση στα ημιτελικά του Australian Open.

«Παίζει με ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από τους υπόλοιπους παίκτες», δήλωσε ο Τσιτσιπάς για τον Ράφα Ναδάλ. «Έχει αυτό το ταλέντο που δεν έχει άλλος παίκτης. Δεν έχω δει ποτέ έναν παίκτη να έχει κάτι τέτοιο. Το στυλ παιχνιδιού του, έχει κάτι που κάνει το άλλο μισό του εγκεφάλου να λειτουργεί περισσότερο από ό,τι συνήθως», πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και ο κορυφαίος Ισπανός θα τεθούν αντιμέτωποι για όγδοη φορά, με τον Ναδάλ να μετράει έξι νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτή ήταν πριν από δύο χρόνια στον ημιτελικό του Australian Open με 6-2, 6-4, 6-0.

Ο Ναδάλ νίκησε στα προημιτελικά 6-3, 6-4, 6-2 τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι (Νο 17), ενώ ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε χωρίς να αγωνιστεί, εξαιτίας του τραυματισμού του Ιταλού Ματέο Μπερετίνι (Νο 10). Στα ημιτελικά ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκείνον που θα προκριθεί από την συνάντηση, μεταξύ των Ρώσων, Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 8) και Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο 4).