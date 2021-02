Life

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού για την ένταξη του παρουσιαστή στο δυναμικό του και για την «Φάρμα»

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει, με ιδιαίτερη χαρά, στην οικογένειά του τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ο Σάκης Τανιμανίδης εντάσσεται στο δυναμικό του καναλιού και θα ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές της πολύπλευρης προσωπικότητάς του, μέσα από εντυπωσιακά και καινοτόμα project.

Η συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 αρχίζει με την παρουσίαση της «Φάρμας».

Έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στον τηλεοπτικό χώρο, ο χαρισματικός παρουσιαστής και παραγωγός ξεκινά στον ΑΝΤ1 έναν νέο δρόμο με πυξίδα τη σημαντική εμπειρία και τη δημιουργικότητά του.