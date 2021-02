Οικονομία

Σούπερ Μάρκετ: Αλλαγές στο ωράριο λόγω κακοκαιρίας

Τι ώρα θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ λόγω της κακοκαιρίας "Μήδεια".

Νωρίτερα θα κλείσουν σήμερα Τρίτη (16.02) τα σούπερ μάρκετ στην Αττική εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Λεκανοπέδιο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν στις 18:00, ώστε να γυρίσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Η απόφαση αυτή αφορά μόνο στα σούπερ μάρκετ στην Αττική.