“Παρουσιάστε!”: Το “Men's Club” και η μεγάλη ρήξη (εικόνες)

Ρεσιτάλ δίνουν οι ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παρουσιάστε!" χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές και απόψε στις 21:00!

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Έξαλλος με την τροπή που πήρε η πρωτοβουλία του για τις ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, ο Σκορδάς κατεβάζει επίσημα τα ρολά του «Men's Club» των φαντάρων.

Ο Γούλας όμως ψάχνει τρόπο να ξαναβγεί στην «αγορά» μετά την αίτηση διαζυγίου που καταθέτει η σύζυγός του. Επανιδρύει το «Men's Club» για να μάθει πώς να βρει γυναίκα.

Στο μαγειρείο της «Μανούλας Σου...» ο Φίλης μαθαίνει για το club των αγοριών και αποφασίζει να ιδρύσει το δικό του, αλλά για γυναίκες. Πολύ γρήγορα, οι ζήλιες και οι ίντριγκες ανάμεσα στα πρώτα «μέλη» βγαίνουν στη φόρα με τη Φραντζέσκα και τη Βαρκάρη να αναγκάζονται να λύσουν τις διαφορές τους.

Πίσω στο στρατόπεδο, ο Γούλας μονοπωλεί τις «συνεδρίες σαγήνης». Όταν ο Σκορδάς προσπαθήσει να βάλει οριστικό τέλος στο club, η μεγαλύτερη ρήξη ανάμεσα στους διοικητές βρίσκεται προ των πυλών…

