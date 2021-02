Υγεία - Περιβάλλον

Παράλυση κάτω άκρων εμφάνισε γιατρός, μετά το εμβόλιο για τον κορονοϊό

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται, λίγες ημέρες μετά την άτυχη νοσηλεύτρια στην Κέρκυρα.

Με παράλυση στα κάτω άκρα, κόπωση και μυαλγίες, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ο γιατρός Σπύρος Σκιαδόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα έκανε την δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Το βράδυ δεν ένιωθε καλά, με τον οργανισμό του να εξασθενεί και να νιώθει παράλυση στα κάτω άκρα και πόνους στην μέση.

Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί του νοσοκομείου έχουν προχωρήσει σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν από τι προήλθε και να του χορηγήσουν την κατάλληλη αγωγή.

Πηγή: corfutvnews.gr