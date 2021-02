Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: γιατί δεν σχετίζεται το εμβόλιο με τα περιστατικά παράλυσης στην Κέρκυρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηκτικός ο Καθ. Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, σχολιάζοντας το δεύτερο κρούσμα σε υγειονομικό υπάλληλο, αμέσως μετά το εμβόλιο για τον κορονοϊό.