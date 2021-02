Life

Η “Μήδεια” όπως την απαθανάτισαν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Βίντεο και φωτογραφίες από χιονισμένα τοπία κατέκλυσαν το Viber του ANT1 πολίτες από κάθε μεριά της χώρας.