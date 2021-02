Οικονομία

“Μήδεια”: Δεκάδες περιοχές χωρίς ρεύμα

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εκατοντάδες δέντρα έκοψαν τα καλώδια της ΔΕΗ.

Σε δεκάδες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας εντοπίζονται αυτήν την ώρα οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, η πλειονότητα των οποίων οφείλονται σε ζημιές στο Δίκτυο από την πτώση δέντρων που υποχωρούν υπό το βάρος του χιονιού.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μόνο στα Βόρεια προάστια της Αθήνας έχουν πέσει περισσότερα από 600 δέντρα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αυτήν την ώρα εντοπίζονται:

Στην Αττική στις περιοχές Ηλιούπολη, Χαλάνδρι, Αγ.Απόστολοι Καλάμου, 'Αγιος Στέφανος, Πετρούπολη, Γλυφάδα, Περιστέρι, Ίλιον, Βριλήσσια, Κάτω Κηφισιά, Μαρούσι, Δαχτυλίδι Αμαρουσίου, Λούτσα, Παλαιό Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Γραμματικό, Αγία Παρασκευή, Πολύδροσο, Διόνυσος, Καπανδρίτι, Κιούρκα, Καλογρέζα, Μενίδι, Νέο Ηράκλειο, Σκαραμαγκάς, Σαλαμίνα, Αυλώνας, Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση.

Στην Εύβοια, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ενισχυμένο από το πρωί με συνεργαζόμενους εργολάβους από γειτονικές περιοχές, έχει επανηλεκτροδοτήσει τα μεγαλύτερα με βάση τον πληθυσμό χωριά όπως Κεχριές, Ροβιές, Μαντουδι και Προκόπι. Συνεχίζονται οι εργασίες για την επανηλεκτροδότηση έως το βράδυ των χωριών από το κεντρικό τμήμα έως και το Βόρειο, δηλαδή από τη Χαλκίδα προς 'Αγιο Ιωάννη Ρώσο και τα ορεινά χωριά της Ιστιαίας αποκαθιστώντας τις εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο και πλήθος σπασμένων στύλων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση του κοινού και υπογραμμίζει πως όλο το τεχνικό προσωπικό του βρίσκεται επί ποδός καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών.

Κίνημα Αλλαγής: χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός για την επόμενη ημέρα

Σε επικοινωνία που είχε ο αρμόδιος τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα ενημερώθηκε για την προσπάθειες που καταβάλουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αρκετών περιοχών που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

«Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής τόνισε την ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιοχές που οι διακοπές ηλεκτροδότησης διαρκούν.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει εδώ και χρόνια τονίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ασφάλεια τροφοδοσίας όλης της χώρας. Αποδεικνύεται ότι η συντήρηση των δικτύων τα τελευταία χρόνια είχε εγκαταλειφθεί, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει.

Χρειάζεται ένας σοβαρός προγραμματισμός για την επόμενη ημέρα ώστε οι πολίτες να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα συχνότερες διακοπές ρεύματος.

Φθάνει πια ...», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.