Κοινωνία

“Μήδεια” - Σύνταγμα: διακοπή κυκλοφορίας στην Βασιλίσσης Σοφίας

Πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε η κακοκαιρια

Κλειστή και στα δύο ρεύματα είναι η Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω πτώσης δέντρου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της Ακαδημίας έως τη Βασιλίσσης Αμαλίας.