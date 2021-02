Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο πρώτος αστροναύτης με αναπηρία σε διαστημική αποστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήρθε, επιτέλους, η ώρα που άτομα με κινητικές δυσκολίες θα κατακτήσουν το διάστημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία για την ανεύρεση νέων αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά αναζητεί υποψήφιους με κάποια αναπηρία.

Η ESA θα δεχτεί αιτήσεις από τον Μάρτιο έως τον Μάιο από υποψήφιους για 4-6 θέσεις αστροναυτών και, σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η διαδικασία να είναι όσο ανοικτή γίνεται, ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα ζήτησε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή να τη συμβουλεύσει κατά τη διαδικασία επιλογής.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ψάχνουμε ένα διαστημικό τουρίστα που συμβαίνει να έχει επίσης κάποια αναπηρία. Το συγκεκριμένο άτομο θα κάνει μια κανονική διαστημική αποστολή, συμμετέχοντας σε όλες τις επιστημονικές και άλλες διαδικασίες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο δρ Ντέιβιντ Πάρκερ, διευθυντής του προγράμματος ρομποτικών και επανδρωμένων πτήσεων της ESA, σύμφωνα με το BBC.

Η ESA ενθαρρύνει ανθρώπους με αναπηρία στα κάτω άκρα ή με περιορισμένη ανάπτυξη να υποβάλουν αίτηση. Στόχος της είναι οι “παραστροναύτες” να γίνουν πραγματικότητα κάποια στιγμή στο μέλλον, έστω κι αν αυτό πάρει κάποιο χρόνο.

Παράλληλα, η ESA επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στις τάξεις της. Μόνο μία γυναίκα -η Σαμάνθα Κριστοφορέτι- υπηρετεί σήμερα ως Ευρωπαία αστροναύτης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ) στις φυσικές επιστήμες, ιατρική, μηχανική, μαθηματικά ή επιστήμη των υπολογιστών ή να έχουν εμπειρία πιλότου. Πρέπει να μιλάνε καλά αγγλικά και να γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα.