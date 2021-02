Κοινωνία

“Μήδεια”: Πατούλης εναντίον ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος

Συνεχείς οι διακοπές ηλεκτροδότησης στη Βόρεια Αττική. Δοκιμάζεται, ιδιάιτερα, ο Διόνυσος.

«Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής και όλος ο μηχανισμός της βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στο οδικό δίκτυο ευθύνης μας, ενώ συμβάλει στην επίλυση και προβλημάτων σε σημεία εκτός αρμοδιότητάς μας».

Στη σχετική επισήμανση προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ο οποίος συμμετείχε στην έκτακτη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διόνυσο παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Σ. Πέτσα και του Δημάρχου Διόνυσου Γ. Καλαφατέλη. Να σημειωθεί ότι το αίτημα για την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του δήμου Διόνυσου έχει μεταβιβαστεί από την Περιφέρεια Αττικής στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο οποίος και είναι αρμόδιος για τη σχετική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται στην περιοχή λόγω των εκτεταμένων διακοπών ρεύματος. Ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας έχουν ήδη φροντίσει να είναι ανοιχτά τα κεντρικά οδικά δίκτυα ευθύνης της. Επιπλέον τόνισε ότι τα μηχανήματα της Περιφέρειας συμβάλλουν, μετά από αίτημα των δήμων και άλλων φορέων και στην επίλυση προβλημάτων που είναι εκτός αρμοδιότητας της.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι έχει δώσει εντολή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη να υπάρξει ιεράρχηση των αιτημάτων που διατυπώνονται, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα νοσηλευτικά ιδρύματα και σε περιπτώσεις παροχής βοήθειας σε πολίτες που κινδυνεύουν.

Με αφορμή αναφορές που έκαναν λόγο για ευθύνη της Περιφέρειας για τη μη εξασφάλιση πρόσβασης στα σημεία που υπάρχουν βλάβες του δικτύου της ΔΕΗ, επισήμανε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς οι οδικές αρτηρίες που ανήκουν στην Περιφέρεια είναι ανοιχτές. Ο Γ. Πατούλης, σημείωσε ότι ο κάθε φορέας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και έκανε γνωστό ότι κατά την επίσκεψή του στην περιοχή διαπίστωσε, παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πέτσα, ότι φορτηγό της ΔΕΔΔΗΕ με ερπυστριοφόρο όχημα επάνω, βρισκόταν σε πλατεία στον Άγιο Στέφανο χωρίς να αναλαμβάνει δράση.

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισημαίνει:

«Τις δύσκολες αυτές ώρες είναι ανάγκη να βρισκόμαστε όλοι σε εγρήγορση και οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Οι δήμοι και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα στο δίκτυο τους. Την ώρα αυτή δεν θα δεχθούμε καμία μετάθεση ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες για να αποκαταστήσει τις εκτεταμένες βλάβες που υπάρχουν ιδιαίτερα στον Δήμο Διονύσου, όπου έχουν πέσει περισσότερα από 200 δέντρα. Μέχρι αυτή την ώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει πάνω 5000 τόνους αλάτι σε Δήμους της Αττικής, ενώ έχει σε πλήρη κινητοποίηση πάνω από 100 μηχανήματα, χωματουργικά, φορτωτές, γκρέιντερ τα οποία επιχειρούν όπου παρατηρούνται προβλήματα. Είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα παρεμβαίνουμε άμεσα όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι ασφαλείς».