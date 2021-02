Πολιτική

“Καμπάνες” στους στρατιώτες για το βίντεο με τα παραγγέλματα στα αλβανικά

Η απάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σάλο είχε προκαλέσει πριν από έναν μήνα, βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media υπό τον τίτλο “Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες”.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε πως για το συγκεκριμένο συμβάν διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η βιντεοσκόπηση και η ανάρτηση αυτής σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η οποία μάλιστα ολοκληρώθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, «Με βάση το πόρισμα, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω ΕΔΕ, επιβλήθηκαν στους άμεσα υπαιτίους, οι οποίοι ήταν δύο οπλίτες θητείας, οι προσήκουσες, για το μέγεθος του παραπτώματος που υπέπεσαν, πειθαρχικές ποινές».

Παράλληλα, «ελέγχθηκαν πειθαρχικά τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Μονάδας, για τα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη απορρεουσών έμμεσων ευθυνών».