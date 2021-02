Κοινωνία

“Μήδεια”: Και ο στρατός στη “μάχη” για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Ενεργοποιείται και ο στρατός πλέον για να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκληθεί κυρίως στην Αττική αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας με τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του αναπλ. υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΓΕΕΘΑ, του ΔΕΔΔΗΕ, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας αλλά και του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για να συντονιστεί το έργο αποκατάστασης των προβλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού για να ανοίξει δρόμους, να κόψει δένδρα και να αποκαταστήσει βλάβες του οδικού δικτύου με τα βαριά μηχανήματα που διαθέτει, προκειμένου να μπορούν να φτάσουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στα σημεία όπου έχουν προκληθεί οι βλάβες και να τις αποκαταστήσουν.