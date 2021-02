Κόσμος

Εμίρης Ντουμπάι: Η κόρη του τον κατηγορεί ότι την κρατά “όμηρο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πριγκίπισσα Λατίφα είχε προσπαθήσει να διαφύγει από το εμιράτο το 2018...

Η πριγκίπισσα Λατίφα, η κόρη του εμίρη του Ντουμπάι η οποία είχε προσπαθήσει να διαφύγει από το εμιράτο το 2018, υποστηρίζει ότι κρατείται «όμηρος» και εκφράζει φόβους για τη ζωή της, σε βίντεο που έχει στην κατοχή του το BBC.

«Βρίσκομαι σε μια έπαυλη. Είμαι όμηρος και αυτή η έπαυλη μετατράπηκε σε φυλακή» λέει η 35χρονη πριγκίπισσα στο βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο μέσα σε μια τουαλέτα επειδή «αυτό είναι το μοναδικό δωμάτιο με πόρτα την οποία μπορώ να κλείσω».

«Όλα τα παράθυρα είναι σφραγισμένα (…) υπάρχουν πέντε αστυνομικοί έξω και δύο γυναίκες αστυνομικοί μέσα», πρόσθεσε η κόρη του Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ.

«Ανησυχώ κάθε μέρα για την ασφάλειά μου και για τη ζωή μου (…) Η αστυνομία μου είπε ότι θα είμαι στη φυλακή για όλη μου τη ζωή και δεν θα ξαναδώ ποτέ τον ήλιο. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο απελπιστική καθημερινά», συνέχισε.

Τα βίντεο πρόκειται να προβληθούν στην εκπομπή Panorama του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο τα απέκτησε από φίλους της πριγκίπισσας.

Το 2018 η Λατίφα αλ Μακτούμ ανακοίνωσε, μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ότι ήθελε να φύγει από τη χώρα της. Κλαίγοντας, υποστήριζε ότι την «βασανίζουν» και ότι ο πατέρας της την κρατά φυλακισμένη επί τρία χρόνια, μετά από μια πρώτη απόπειρα να το σκάσει όταν ήταν ακόμη έφηβη, το 2002.





Το βίντεο αυτό δημοσιοποιήθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρά της να φύγει με ένα ιστιοπλοϊκό, που όμως το σταμάτησε για νηοψία η λιμενική υπηρεσία της Ινδίας. Έκτοτε η Λατίφα δεν είχε μιλήσει δημοσίως.

Σύμφωνα με το BBC, στο νέο βίντεο εξηγεί ότι την νάρκωσαν πάνω στο ιστιοφόρο και όταν ξύπνησε είχε επιστρέψει στο Ντουμπάι, όπου κρατείται.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι είχε σπάσει τη σιωπή της για αυτήν την υπόθεση στις 17 Απριλίου 2018, όταν επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα «επανήλθε» στην οικογένειά της και «είναι καλά».

Τον Μάρτιο του 2020 η βρετανική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι ο εμίρης του Ντουμπάι είχε διατάξει την απαγωγή των δύο θυγατέρων του, της Λατίφα και της Σάμσα. Η τελευταία, όταν ήταν 18 ετών, επιχείρησε να το σκάσει ενώ έκανε διακοπές στην Αγγλία, το 2000. Σύμφωνα με την αφήγηση της Λατίφα, η έφηβη αδελφή της εντοπίστηκε μετά από δύο μήνες, την νάρκωσαν και την οδήγησαν πίσω στο Ντουμπάι.

Τα βρετανικά δικαστήρια ασχολήθηκαν με την υπόθεση στο πλαίσιο της διαμάχης του εμίρη του Ντουμπάι με την έκτη σύζυγό του, την πριγκίπισσα Χάγια, για την επιμέλεια των παιδιών τους. Η Χάγια προκάλεσε αίσθηση το 2019, όταν διέφυγε στο Λονδίνο παίρνοντας μαζί της τα δύο ανήλικα παιδιά της.