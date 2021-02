Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Πού αποσκοπεί η Τουρκία, βγάζοντας το “Τσεσμέ” στο Αιγαίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων συνοψίζει σε τρία σημεία τις επιδιώξεις του Ερντογάν από τη νέα πρόκληση.