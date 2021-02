Κοινωνία

“Μήδεια”: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Διόνυσος

Εντολή του Νίκου Χαρδαλια και απόφαση του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 15-02-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έναν μήνα, δηλαδή έως και 15 Μαρτίου 2021.

Την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης ζητούσαν τις τελευταίες ώρες οι τοπικοί φορείς του Διονύσου, καθώς η περιοχή υπέστη σοβαρό πλήγμα από το μένος της κακοκαιρίας.