Κοινωνία

Στην Εντατική ο Δημήτρης Κουφοντίνας

Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν διανύει την 40ή μέρα απεργίας πείνας.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας μεταφέρθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, που διανύει την 40ή μέρα απεργίας πείνας.

Οι γιατροί είχαν ενημερώσει, το περασμένο Σάββατο, την συνήγορο του αρχιεκτελεστή της 17Ν, Ιωάννα Κούρτοβικ, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που προκαλούνται σε συνθήκες απεργίας δίψας και όχι μόνο πείνας (μεγάλη απώλεια μυϊκής μάζας, σοβαρή απίσχνανση, παρατεταμένη ακινησία με κίνδυνο κατακλίσεων, προβλήματα όρασης, αιμορραγία ούλων, αρχόμενη περιφερική νευροπάθεια).

Σε σχετική ανακοίνωση η Ιωάννα Κούρτοβικ σημείωνε: «Είχαμε εκφράσει προβληματισμό για τη μεταφορά του στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας και είχαμε ζητήσει να μεταφερθεί σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπως ζητούν οι δικοί μας γιατροί. Και τούτο γιατί, αφενός μεν στη ΜΕΘ είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε λοιμώξεις, αφετέρου διότι ο διευθυντής της ΜΕΘ μάς έχει δηλώσει ότι αν το κρίνει αναγκαίο θα προβεί σε αναγκαστική σίτιση, ακόμη και με ακινητοποίηση. Υπάρχει από ημέρες εισαγγελική παραγγελία για οποιαδήποτε αναγκαία ενδεδειγμένη ιατρική ενέργεια. Είχαμε αντιδράσει επισημαίνοντας ότι η αναγκαστική σίτιση είναι βασανιστήριο». Η απάντηση του διοικητή του νοσοκομείου ήταν ότι πλέον η ευθύνη περνάει στους γιατρούς της Εντατικής.