Κοινωνία

“Μήδεια”: Πως θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Τι ώρα θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων. Συνεχής συνεργασία με ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ για τη λειτουργία των ΜΜΜ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τις θυγατρικές εταιρείες ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, ώστε να αποκατασταθεί, εκεί που το επιτρέψουν οι συνθήκες, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ, εποπτικά συνεργεία της ΟΣΥ σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων σε όλο το δίκτυο.

Πάντως, όσα δρομολόγια επιτρέψουν οι συνθήκες να πραγματοποιηθούν θα ξεκινήσουν αύριο μετά τις 7 το πρωί, αφού λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων που επικράτησαν και σήμερα σε όλη την Αττική είναι αυξημένος ο κίνδυνος εμφάνισης παγετού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Προτεραιότητα θα δοθεί στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά με στόχο να καλυφθούν οι κεντρικοί οδικοί άξονες, ενώ παράλληλα θα καταβάλλονται προσπάθειες για να κυκλοφορήσουν οχήματα στους κεντρικούς άξονες των βορείων, νοτίων και δυτικών προαστίων.

Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας καθιστούν πολύ δύσκολη την εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων ειδικά στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας. Στη διάρκεια της ημέρας θα επανεκτιμηθεί η δυνατότητα εκτέλεσης δρομολογίων στις συγκεκριμένες γραμμές.

Επίσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε και αύριο Τετάρτη να λειτουργήσει το τμήμα της γραμμής 1 του μετρό Πειραιάς - Ν. Ιωνία και ταυτόχρονα να τεθεί σε λειτουργία και το υπόλοιπο τμήμα μέχρι την Κηφισιά, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα λειτουργούν κανονικά, όπως και σήμερα, εκτός από το τμήμα Δουκ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Τέλος, κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια του τραμ σε ολόκληρο το δίκτυο του.