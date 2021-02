Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Το πρόγραμμα για την Τετάρτη

Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στην Αττική σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα για την Αττική την Τετάρτη, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "τα ραντεβού των πολιτών που θα πραγματοποιούνταν από τις 8πμ έως τις 12μμ θα επαναπρογραμματιστούν. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση."

Υπενθυμίζεται πως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, αναβλήθηκαν την Τρίτη οι εμβολιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της Αττικής.

Οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο για σήμερα τον εμβολιασμό τους, θα ειδοποιηθούν για τον επαναπρογραμματισμό του ραντεβού τους.