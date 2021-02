Κοινωνία

Παναγιώτης - Ραφαήλ: Στέκεται στα πόδια του και χαίρεται το χιόνι (εικόνες)

Το παιδί που κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες, για να μεταβεί στην Βοστώνη και να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία, πλέον χαίρεται την ζωή.

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ, το παιδί που κατάφερε να ενώσει τους Έλληνες για να μεταβεί στην Βοστώνη και να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία για την νωτιαία μυική ατροφία από την οποία πάσχει, χαίρεται πλέον τη ζωή και το χιόνι.



Οι γονείς σε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν:

«Πρώτη φορά ο μικρός μας ήρωας είναι αρκετά δυνατός ώστε να βγει στο χιόνι!! Ενθουσιάστηκε και χάρηκε πολύ! Όλα αυτά χάρη σε εσάς και την αγάπη σας, κάνατε τα αδύνατα δυνατά!!»