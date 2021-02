Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ναύπακτο

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ο Εύθυμης Λέκκας στον ΑΝΤ1.

Σεισμός μεγέθους 4.9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:44 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 11χλμ ανατολικά νοτιανατολικά της Ναυπάκτου.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι στα 14,1 χλμ.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για το ίδιο ρήγμα με αυτό που είχε δώσει τους σεισμούς πριν από τα Χριστούγεννα.

«Συνεχίζεται η διαδικασία που είχαμε πριν από τα Χριστούγεννα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ευθύμης Λέκκας και έκανε λόγο για «σειρά σεισμών μέσα στη νύχτα», ενώ σημειώνοντας πως μίλησε με τοπικούς φορείς, είπε πως «δεν υπάρχει επίπτωση στην περιοχή».