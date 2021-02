Κοινωνία

“Μήδεια”: Ανοιχτή η Αθηνών – Λαμίας – Πού χρειάζονται αλυσίδες

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο και πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες.

Ανοιχτή είναι από τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας.

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου παραμένει κλειστό, ενώ πολλά είναι τα σημεία στα οποία είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία. Δελτίο των 7:30

Τα δελτία ανανεώνονται