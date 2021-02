Κοινωνία

“Μήδεια”: “Αγώνας” για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Νέα σύσκεψη στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας με κεντρικό θέμα την αποκατάσταση των προβλημάτων. Στη «μάχη» και ο Στρατός.

Επί ποδός βρίσκεται και σήμερα η Πολιτική Προστασία για την αποκατάσταση των προβλημάτων σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση που προέκυψαν σε περιοχές της χώρας από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Μήδεια».

Μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθεί νέα τεχνική σύσκεψη στις 7:45 στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, με συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, του γενικού γραμματέα υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιου Καραγιάννη, του Διευθυντή Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγου Ιωάννη Παπαναγνώστου, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιου Μάνου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιου Τόσιου.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της πορείας αποκατάστασης των προβλημάτων σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση που αντιμετωπίζουν περιοχές στην Αττική, σε συνέχεια της ενεργοποίησης Πολιτικής Προστασίας και Στρατού για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων ως την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης. Στη σύσκεψη θα λάβουν, επίσης, μέρος ο γενικός διευθυντής συντονισμού της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, καθώς και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ήδη από χθες το βράδυ, ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Νίκο Χαρδαλιά, κατόπιν εντολής της κυβέρνησης, συνεργεία του στρατού, καθώς και μονάδες της ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Ελευσίνα, την Πάτρα, την Λαμία και τη Λάρισα, ξεκίνησαν το έργο της αποκατάστασης του μεγάλου προβλήματος της ηλεκτροδότησης στην Αττική, όπου 29 γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στρατός και Πυροσβεστική σε συνεργασία και με άλλες δυνάμεις δίνουν από χθες ολονύχτια μάχη για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα συνεργεία, ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Δεδομένων των δυσχερέστατων συνθηκών που επικρατούν και της άμεσης ανάγκης για αποκατάσταση των βλαβών, η Πολιτική Προστασία ζήτησε τη συνδρομή του ΓΕΕΘΑ, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας δέκα συνεργεία του Στρατού.

Επιπλέον, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προστέθηκαν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσαν ήδη, πέντε συνεργεία της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και πέντε συνεργεία από την 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ.

Ενεργοποιήθηκαν επίσης πέντε συνεργεία του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) του ΠΣ, ενώ κατόπιν σχετικού αιτήματος από πλευράς Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Περιφέρεια Αττικής διέθεσαν μηχανήματα έργου για την υποβοήθηση του έργου αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Η αποστολή των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν είναι να κόψουν τα δέντρα και να ανοίξουν τους δρόμους ώστε τα συνεργεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης να φτάσουν στον προορισμό τους.

Για το σκοπό αυτό, από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ δόθηκαν ακριβή στοιχεία και λίστα με τα σημεία που είναι οι βλάβες ώστε τα συνεργεία να εργαστούν όλη νύχτα με στόχο να επιδιορθωθούν οι βλάβες το συντομότερο.

Όσον αφορά τον καιρό, ισχυρός παγετός αναμένεται σε μεγάλο μέρος της χώρας μέχρι σήμερα το πρωί λόγω της κακοκαιρίας «Μήδειας», σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Στη Δυτική Μακεδονία, αλλά επίσης σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αύριο θα επικρατήσει ολικός παγετός. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε σημαντικό μέρος της νησιωτικής Ελλάδας, θα σημειωθούν αρνητικές θερμοκρασίες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο δήμος Διονύσου

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου στην περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη έγινε με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για ένα μήνα, δηλαδή έως και τις 15 Μαρτίου 2021.