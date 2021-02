Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: Η “Μήδεια” έκανε καλό στην πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς βοήθησε η κακοκαιρία στη μη εξάπλωση του κορονοϊού. Τι θα γίνει με το lockdown και τον εμβολιασμό.

«Εξαρτάται από το πόσο θα αποδώσει αυτό το lockdown, που εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας», απάντησε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ερωτηθείς για το αν υπάρχει πιθανότητα παράτασης του lockdown.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, σημείωσε πως « η Μήδεια βοήθησε λίγο», αφού πέραν της ψυχικής ανάτασης που πρόσφερε μετά από τόση κλεισούρα και εξαιρουμένων των προβλημάτων που δημιούργησε σε πολλούς ανθρώπους, περιόρισε τις μετακινήσεις από σπίτι σε σπίτι και άρα και τις επαφές.

Βασικά, σύμφωνα με τον ίδιο είναι δύο ζητήματα, αφενός να «μην ψάχνουμε να βρούμε κρεβάτια για τους ασθενείς μας», αφετέρου «να πας όσο πιο μακριά στο χρόνο γίνεται τα κρούσματα», αφού για κάθε καθυστέρηση, έχεις εμβολιάσει τόσο κόσμο».

Σχετικά με την προτεραιότητα στις ομάδες εμβολιασμού, τόνισε ότι βάσει στοιχείων ο πιο ευαίσθητος τομέας είναι «η ηλικία κι όχι τα υποκείμενα νοσήματα» και μάλιστα «με πολύ μεγάλη απόσταση».

Και εξέφρασε την άποψη ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να πηγαίνει «ηλικιακά και αναλογικά να εμβολιάζουμε πρώτα τους ευπαθείς».

Μάλιστα, ο καθηγητής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι, «λογικά μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα έχουμε και 4ο εμβόλιο, ενώ οι ήδη αδειοδοτημένες εταιρείες θα αυξάνουν την παραγωγή τους».

Ερωτηθείς για το πότε θα έχει γίνει ο εμβολιασμός στο 60% των πολιτών, εκτίμησε πως «μέχρι το Πάσχα θα έχουμε εμβολιάσει του ευπαθείς», είπε, εξηγώντας πως δεν θα υπάρχουν εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ θα μειωθεί η μεταδοτικότητα του ιού. Και τόνισε πως «και το 30% να εμβολιάσω, θα έχει μειωθεί η μεταδοτικότητα, θα έχουμε και τη ζέστη και θα κάνουμε ένα καλό καλοκαίρι. «Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει στο 60%», κατέληξε.