Πέθανε ο Γουστάβο Νομπόα

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Γουστάβο Νομπόα. Ποιος ήταν. Τα συλλυπητήρια του νυν προέδρου στο Twitter.

Ο Γουστάβο Νομπόα, πρώην πρόεδρος του Ισημερινού, πέθανε χθες Τρίτη σε ηλικία 83 ετών ενώ νοσηλευόταν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους Λενίν Μορένο.

«Ο Ισημερινός πενθεί. Θα κηρύξω από αύριο εθνικό πένθος στη μνήμη του Γουστάβο Νομπόα, πρώην προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Μορένο μέσω Twitter.

Ο νυν πρόεδρος χαρακτήρισε τον εκλιπόντα προκάτοχό του «αγαπημένο φίλο, διακεκριμένο δημοκράτη» άνθρωπο που παρέδωσε «μαθήματα ηθικής στη νεολαία μας» και «πατριώτη», εκφράζοντας τα «βαθύτερα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους του».

Ο κεντρώος πρώην πρόεδρος (2000-2003) ήταν αντιπρόεδρος όταν ο τότε αρχηγός του κράτους, ο Χαμίλ Μαουάντ (1998-2000) εγκατέλειψε τη χώρα, πρακτικά ανατράπηκε πιεζόμενος ασφυκτικά από τις μαζικές κινητοποιήσεις των αυτοχθόνων και την στάση στρατιωτικών τον Ιανουάριο του 2000.

Επί των ημερών του η χώρα προχώρησε στη δολαριοποίηση της οικονομίας της στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη νομισματική κρίση και τον πληθωρισμό.

Ο Γουστάβο Νομπόα νοσηλευόταν στο Μαϊάμι (Φλόριντα, νότιες ΗΠΑ) όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο. Πέθανε χθες εξαιτίας καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας El Comercio.

Μετά το τέλος της θητείας του, κατηγορήθηκε για κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων και εγκατέλειψε τον Ισημερινό, μετεγκαταστάθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, τέθηκε σε κατ’ οίκον κράτηση, αλλά αργότερα του απονεμήθηκε χάρη.