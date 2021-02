Κόσμος

Πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Λαοθάλασσα ενάντια στην χούντα (εικόνες)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στη Ρανγκούν, παρά τους φόβους για κλιμάκωση της βίας.

Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν σήμερα στους δρόμους της Ρανγκούν εναντίον της στρατιωτικής χούντας, παρά τους φόβους πως θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της καταστολής και της βίας, οι οποίοι εκφράζονται από διάφορες πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Σήμερα, πρέπει να δείξουμε ότι μαχόμαστε μέχρι το τέλος, να δείξουμε την ενότητά μας και τη δύναμή μας για να δοθεί τέλος στο στρατιωτικό καθεστώς. Ο κόσμος πρέπει να βγει στον δρόμο μαζικά», είπε ένας φοιτητής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ειδικός επιτετραμμένος των Ηνωμένων Εθνών, ο Τομ Άντριους, ανέφερε πως φοβάται περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη χώρα μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, καθώς χθες ενημερώθηκε ότι στέλνονται στρατιωτικές μονάδες από άλλες περιοχές «προς τη Ρανγκούν», την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.