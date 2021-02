Πολιτική

Αυτοψία Μηταράκη στο Καρά Τεπέ (εικόνες)

Επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ τα μεσάνυχτα. Για Ανόβερο αναχωρούν 130 πρόσφυγες.

Αυτοψία στον παγωμένο Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, όπου λειτουργεί η δομή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων, πραγματοποίησε τα μεσάνυχτα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενος από συνεργάτες του.

Ο κ. Μηταράκης επιθεώρησε τις συνθήκες διαμονής των 7.000 περίπου φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών και έδωσε σχετικές οδηγίες για την καλυτέρευση τους. «Οι έκτακτες καιρικές συνθήκες δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιμετωπίζονται, δε, χωρίς να διαταραχθεί η κανονικότητα της δομής» ανέφερε, νωρίς σήμερα το πρωί, ο υπουργός σε ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες στους διαμένοντες στη δομή του Καρά Τεπέ έχουν διανεμηθεί κουβέρτες και θερμαντικά σώματα προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κύμα ψύχους.

Αναχώρηση για Γερμανία

Στο μεταξύ, σήμερα στις 10.30 το πρωί, αναχωρούν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης με προορισμό το Ανόβερο της Γερμανίας 30 οικογένειες, περίπου 130 άτομα, αναγνωρισμένων προσφύγων που σήμερα διαμένουν στη Μυτιλήνη. Οι πρόσφυγες που θα μετεγκατασταθούν στη Γερμανία στη συντριπτική τους πλειονότητα κατάγονται από το Αφγανιστάν, ενώ άλλοι προέρχονται από το Ιράν και το Ιράκ.