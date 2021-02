Παράξενα

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Βρέθηκε με τρεις...συζύγους και πήγαινε για τέταρτο (βίντεο)

Αποκαλύψε πως ήταν τρίγαμη και έτσι ξεκινάει η περιπέτεια της... Ο αγώνας της να ακυρωθούν οι γάμοι και να αποκατασταθεί η υπόληψή της.

"Με είχαν δηλώσει τρίγαμη και θα πήγαινα για τέταρτο γάμο καταγγέλλει η Αργυρώ Κοττά μέσω του ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως λέει η γυναίκα, ήταν παντρεμένη και ταυτόχρονα στα χαρτιά φαινόταν παντρεμένη με άλλους δύο άνδρες, Ινδούς. Η γυναίκα λέει ότι ενώ στην οικογενειακή της κατάσταση φαινόταν παντρεμένη με τον σύζυγό της, ταυτόχρονα φαινόταν και με τους δύο Ινδούς. Μάλιστα, ο γάμος με τον έναν Ινδό είχε ακυρωθεί για να...κάνει το γάμο με τον δεύτερο Ινδό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, όταν βγήκε το διαζύγιο της και πήγε να κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, αποκάλυψε ότι είχε... κάνει άλλους δύο γάμους, ο ένας εκ των οποίων είχε ακυρωθεί, υποχρεώνοντάς την μάλιστα σε μια δικαστική περιπέτεια, προκειμένου να ακυρωθεί ο γάμος και να τακτοποιηθεί η ζωή της.

Η ίδια, τονίζει ότι, αν δεν είχε πάει η ίδια για σύμφωνο συμβίωσης, δεν θα είχε μάθει ότι βρέθηκε τρίγαμη, αφού κανένας δεν την είχε ενημερώσει ή ειδοποιήσει σχετικά.