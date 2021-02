Πολιτική

Χαρδαλιάς: Η ηλεκτροδότηση το μεγάλο μέτωπο

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά τη σύσκεψη. Πότε θα αποκατασταθούν τα λίγα προβλήματα που έχουν μείνει στην ηλεκτροδότηση.

«Στην Κρήτη δίνεται πλέον ο αγώνας», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας πως «το μεγάλο μέτωπο είναι η ηλεκτροδότηση».

Ο υφυπουργός τόνισε πως τα προβλήματα στην υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί σχεδόν σε όλα τα σημεία, ενώ μέχρι το μεσημέρι α διορθωθούν κι αυτά που έχουν παραμείνει σε περιοχές όπως το Κουκάκι, το Γαλάτσι και η Βάρη.

Σχετικά με το ρεύμα, τόνισε πως «τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν μάχη σε όλη την Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Αττική και αναφέροντας ειδικά την Εύβοια. «ΕΜΑΚ και Στρατός δουλεύουν όλο το βράδυ με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ».

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για «συντριπτικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ειδικότερα στο βόρειο και ανατολικό κομμάτι της Αττικής και εκτίμησε ότι, μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και του διεθυνοντας συμβούλου της ΔΕΔΔΗΕ

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις σφοδρότερες κακοκαιρίες και χιονοπτώσεις της τελευταίας εικοσαετίας. Ήδη το φαινόμενο είναι σε ύφεση κι αυτή τη στιγμή ο αγώνας δίνεται στην περιοχή της Κρήτης. Από τις 04.00 έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Το μεγάλο μέτωπο είναι η ηλεκτροδότηση. Ταυτόχρονα, όλο το βράδυ, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, αποκαταστάθηκαν όλες οι μονάδες επεξεργασίας νερού. Έως τις 03.00 είχαμε οριστικοποιήσει τα ζητήματα που είχαν προκύψει. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπιζόταν στο αντλιοστάσιο στα Κιούρκα και στη δεξαμενή στον Άγιο Στέφανο. Αυτή τη στιγμή, η ύδρευση έχει αποκατασταθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Υπάρχουν μικρά προβλήματα στο Κουκάκι, στη Βάρη, στο Γαλάτσι στην Ελευσίνα και στο Ηράκλειο. Μέχρι τις 15.00 θα έχουν αποκατασταθεί και αυτά τα σημεία και το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι το ζήτημα της ηλεκτροδότησης.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ένα καθολικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα, διότι η κακοκαιρία δεν αφορούσε μόνο την Αττική. Θα πω χαρακτηριστικά ότι στον Ιανό είχαμε τέσσερα μέτωπα στο θέμα των ηλεκτροδοτήσεων. Αντιμετωπίσαμε ένα καθολικό μέτωπο - μόνο στην Εύβοια αλλάξαμε 500 στύλους και χρειάστηκε να γίνουν πέντε διαφορετικές οδεύσεις.

Προφανώς από χθες έχει δοθεί εντολή και σε εμάς, εδώ στην Πολιτική Προστασία, να συνδράμουμε με συνεργεία τόσο της ΕΜΑΚ όσο και του Στρατού. Έχουν πέσει και αυτά στη μάχη κι όλο το βράδυ δουλεύουν μαζί με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι το ζήτημα της αποκατάστασης του δικτύου, το οποίο έχει υποστεί συντριπτικές ζημιές μιας και εκατοντάδες δέντρα έχουν πέσει, έχουν συμπαρασύρει τα δίκτυα και ταυτόχρονα, ειδικά στο Βόρειο και Ανατολικό κομμάτι της Αττικής, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Θα δώσω το λόγο στον κ. Μάνο για να σας δώσει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, η συντριπτική πλειονότητα των βλαβών θα έχει αποκατασταθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».

Από πλευράς του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε: «Καλημέρα σας. Ο ΔΕΔΗΕ βρέθηκε αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή κατάσταση, η οποία δεν έχει επαναληφθεί εδώ και δεκαετίες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ουσιαστικά τα μέτωπα ήταν ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα, Εύβοια, κεντρική Ελλάδα, Ζαγόρι, Κρήτη, βόρεια προάστια της Αττικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παραπάνω από 600 συνεργεία και 1.500 εργαζόμενοι εργάζονται πανελλαδικά για την αποκατάσταση των βλαβών. Στα βόρεια προάστια της Αττικής, ειδικότερα, έχουμε παραπάνω από 400 άτομα σε εικοσιτετράωρη βάση και αυτά ενισχύονται τώρα με επιπλέον μονάδες που φέρνουμε από εκτός Αθηνών, επιπλέον των 50-60 ατόμων και ήδη έχουν αφιχθεί από χθες το βράδυ και εργάζονται στο πεδίο μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Σε αυτό το διήμερο είχαμε περί τις 84-85 βλάβες σε κεντρικούς κορμούς τροφοδοσίας μέσης τάσης – με τις 42-43 να έχουν αποκατασταθεί, ενώ μένουν οι υπόλοιπες 42-43. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών μέχρι το βράδυ θα έχει ηλεκτροδοτηθεί, ούτως ώστε στη συνέχεια να δουλεύουν τα συνεργεία μας στις κατά τόπους παροχές, συνδέσεις και σε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται. Θα δώσουμε έμφαση στα νοικοκυριά που είναι πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Άρα ξεκινάμε κατά προτεραιότητα από Διόνυσο, Άνοιξη, Άγιο Στέφανο και στη συνέχεια στα υπόλοιπα σημεία. Ήδη, σιγά σιγά, ηλεκτροδοτούνται κομμάτια αυτών των περιοχών, ξεκινώντας από το βράδυ. Και να σας δώσω και μία αίσθηση του τι σημαίνει 800 δέντρα σπασμένα στο δίκτυο. Σημαίνει ότι κάθε δύο λεπτά ένα δέντρο σπάει, πέφτει πάνω στο δίκτυο και κάνει ζημιά. Καταλαβαίνετε ότι όσο γρήγορα κι αν προσπαθείς να αποκαταστήσεις τις βλάβες, ο αριθμός και η συχνότητα είναι τεράστιοι. Εντούτοις τα συνεργεία μας, οι εργολάβοι, οι συνεργάτες μας, σε συνεργασία και με τη βοήθεια από την Πολιτική Προστασία, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να επιστρέψει το ρεύμα το γρηγορότερο στους συνανθρώπους μας.

Η συντριπτική πλειονότητα των κεντρικών γραμμών θα έχει επιδιορθωθεί μέχρι σήμερα το βράδυ, αργά. Από εκεί και έπειτα θα είναι οι μεμονωμένες βλάβες, δηλαδή στα στενά, στις βοηθητικές αρτηρίες, στη χαμηλή τάση δηλαδή, στις μεμονωμένες παροχές - αυτό θα είναι το δεύτερο μέρος».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Δουλεύονται παράλληλα η μέση με τη χαμηλή τάση και ταυτόχρονα, 42 συνεργεία του Στρατού και της ΕΜΑΚ συνδράμουν στο έργο τους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε όλο τον κόσμο, όταν έχουμε τέτοιου είδους χιονοπτώσεις τα μεγάλα πλήγματα είναι στην ηλεκτροδότηση. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή όλο το βράδυ κι όπως σας είπε ο κ. Μάνος, οι βλάβες στα δίκτυα είναι εκτεταμένες. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή για ιδιαίτερες αναλύσεις, είναι ώρα δουλειάς. Έχουμε πέσει από πάνω. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του ζητήματος και γι’ αυτό συνδράμουμε πλέον και η Πολιτική Προστασία και όλοι οι φορείς. Νομίζω ότι μέσα στη μέρα, σιγά σιγά, μεγάλα κομμάτια ηλεκτροδότησης θα προχωρούν σε αποκατάσταση και θα επιστρέφουν στην κανονικότητα οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη και δυσχερή θέση».