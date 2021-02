Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Ευθύνη των ΟΤΑ η κοπή των δέντρων

Ο Υπουργός Εσωτερικών κάνει αποτίμηση της διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.

«Δεν μπορεί να πει κανείς πού είναι το κράτος. Το κράτος είναι παρών και δίνει μάχη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι, «οι βασικές επιλογές δικαιώνουν όσους χειρίστηκαν την υπόθεση».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στο ζήτημα του κλεισίματος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και τόνισε πως «δεν υπήρξαν βασικά προβλήματα, όπως εγκλωβισμός οδηγών στο δρόμο».

«Η τελευταία χιονόπτωση τέτοιας έκτασης ήταν το 2003, οι βασικές ζημιές ήταν στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης», ανέφερε και τόνισε πως, «όταν υπάρχουν εκτεταμένες χιονοπτώσεις, οι δρόμοι κλείνουν και σε άλλες χώρες. Τη στιγμή της κακοκαιρίας, πρέπει να αποφασίσεις», ενώ επανάλαβε πως οι αρμόδιοι έκαναν μία επιλογή, η οποία εκ των υστέρων, βλέποντας το μέγεθος της κακοκαιρίας, αποδεικνύει ότι, δικαιώθηκαν».

Σχετικά με το ζήτημα της κοπής των δέντρων σε συνάρτηση με τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, είπε πως πρόκειται για «μεγάλη συζήτηση», η οποία φορά και την την υπογειοποίηση του δικτύου».

«Τα κλαδιά πρέπει να κόβονται. Δήμοι πυκνοκατοικημένοι που έχουν πολλά δέντρα, προφανώς πρέπει να φροντίσουν. Εν προκειμένω δεν υπήρχε κανένα θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπήρξε συνεργασία», ξεκαθάρισε και εξήγησε πως την κρίση συντονίζει η Πολιτική Προστασία. Το υπουργείο Εσωτερικών, από την άλλη, είναι αυτό που θα στηρίξει στην αποκατάσταση των ζημιών.

«Με δεδομένη την κακοκαιρία και το πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε στο καλύτερο δυνατό», σημείωσε.

Ειδικά για το θέμα των κλαδιών, για το κόψιμο των οποίων έχει αρχίσει «παιχνίδι ευθυνών», είπε πως «αρμοδιότητα έχουν οι ΟΤΑ, βεβαίως οι ΟΤΑ πρέπει να συνεννοηθούν με το δασαρχείο. Τώρα, αν δυο υπηρεσίες δεν μπορούν να συνεννοηθούν, είναι άλλο θέμα».

Σχολιάζοντας, τέλος, την αποστροφή του προέδρου των εργαζόμενων τεχνικών της ΔΕΗ, για έλλειψη συνεργείων για την αποκατάσταση των ζημιών, είπε πως «όλοι οι συνδικαλιστές ρίχνουν τα πάντα στην ιδιωτικοποίηση και την έλλειψη προσωπικού».