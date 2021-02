Κοινωνία

Τον έψαχναν σε όλη την Ευρώπη, τον συνέλαβαν στο Βέλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελέστηκε στο Βέλο Κορινθίας.

Ένας 41χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο Βέλο Κορινθίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις σουηδικές Αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για οικονομικά εγκλήματα, που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Μαρτίου του 2014 έως τις 29 Απριλίου του 2015, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Ο 41χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.