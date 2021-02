Τοπικά Νέα

Μπαράζ επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη

Σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκε τη νύχτα, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη φωτιά, η οποία σβήστηκε από την Πυροσβεστική, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα. Οι Αρχές εξετάζουν την εκδοχή να επρόκειτο για εμπρησμό.

Στο μεταξύ, αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκι τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας επί της οδού Παπάφη, στην Τούμπα. Ο μηχανισμός δεν εξερράγη, ενώ εντοπίστηκε το πρωί από τους υπεύθυνους της τράπεζας που ειδοποίησαν την αστυνομία.