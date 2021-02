Κοινωνία

Κεφαλάς στον ΑΝΤ1: Οι διανομείς δούλεψαν με χιόνι γιατί απειλήθηκαν

Το μέλος του ΔΣ Επισιτισμού και διανομέας μιλά για τις εικόνες ντροπής που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με ανθρώπους με μηχανάκια να κάνουν διανομές μέσα στο χιόνι.

«Αδύνατο να εργαστεί κανείς κάτω από αυτέ τις συνθήκες», τόνισε ο Β.Κεφαλάς, διανομέας και μέλος του ΔΣ Επισιτισμού στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, «όσοι λίγοι διανομείς βγήκαν, απειλήθηκαν από τον εργοδότη τους».

Ο Β.Κεφαλάς ζήτησε την παρέμβαση της Πολιτείας για την απαγόρευση της διανομής κάτω από αυτές τις συνθήκες. «Δεν θα αργήσουν να υπάρξουν θύματα», προειδοποίησε.