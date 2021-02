Κοινωνία

“Μήδεια” Κατάρρευση στέγης βενζινάδικου (εικόνες)

Το στέγαστρο βενζινάδικου δεν άντεξε το βάρος του χιονιού και έπεσε. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα...

Τεράστια προβλήματα άφησε η κακοκαιρία «Μήδεια» που σάρωσε όλη τη χώρα.

Εκτός από τα δέντρα που δεν άντεξαν το βάρος του χιονιού, έπεσε μέχρι και το στέγαστρο σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι.

Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.