Κοινωνία

“Μήδεια”: Πού έφτασε στους -25 βαθμούς η θερμοκρασία

Σε πολλές περιοχές ήταν διψήφιος ο αρνητικός αριθμός της θερμοκρασίας.

Συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη χώρα, κατά τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια», σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε, όπως και την Τρίτη, στο Νέο Καύκασο Φλώρινας και ήταν ίση με -24,8 βαθμούς Κελσίου.

Ακολούθησε με -20,4 βαθμούς Κελσίου η Πτολεμαΐδα, θερμοκρασία που αποτελεί ρεκόρ από την αρχή λειτουργίας του εν λόγω σταθμού την άνοιξη του 2006. Οι επόμενες ελάχιστες καταγράφηκαν σε Κοιλάδα Κοζάνης (-19,9), Φλώρινα (-18,9) και Γρεβενά (-17,3).

Παράλληλα, τις πρώτες ώρες του εικοσιτετραώρου επικράτησαν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα, οι οποίοι στη συνέχεια παρουσίασαν μικρή εξασθένηση. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στο Πόρτο Τήνου και ήταν ίση με 121 χλμ/ώρα.