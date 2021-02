Πολιτική

“Μήδεια”: “Χιονοπόλεμος” κομμάτων - Κυβέρνησης για τις ευθύνες

Σκληρή κριτική για τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση περιοχών επί ημέρες, αλλά και την διαχείριση της κυκλοφορίας στις Εθνικές Οδούς.

«Πυρά» κατά της Κυβέρνησης για την διαχείριση της κακοκαιρίας «Μήδεια» και κυρίως τις πολυήμερες διακοπές στα δίκτυα ρεύματος και νερού, σε πολλές περιοχές και σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πάνος Σκουρλέτης, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Μαξίμου, αναφέρει σε δήλωση του:

«Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες υφίστανται τις συνέπειες της επικοινωνιακής φούσκας του επιτελικού κράτους, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο να μένουν για τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα 250.000 νοικοκυριά, λόγω καιρικών φαινομένων για τα οποία υπήρχε έγκαιρη και ακριβής πρόγνωση. Σε κάθε περίπτωση, στα δύσκολα είναι που δοκιμάζονται οι υποδομές και αξιολογούνται οι μηχανισμοί άμυνας της Πολιτείας. Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε πολλά μεγάλα λόγια για τις επιδόσεις της κυβέρνησης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος, η κυβέρνηση απέδειξε πως η προτεραιότητά της είναι η απαξίωση του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η αύξηση των τιμολογίων, ίσως γιατί έτσι διευκολύνεται η ιδιωτικοποίησή του.

Ο ΔΕΔΔΗΕ της κυβέρνησης των «αρίστων», υποφέρει σήμερα από έλλειψη προσωπικού και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των τεχνικών του, αδυνατεί να διορθώσει τις βλάβες στον αναγκαίο χρόνο. Παράλληλα, αποδεικνύεται η αδυναμία συντονισμού για τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας. Απέναντι στην αγωνία του κόσμου βλέπουμε και πάλι την επικοινωνία. Η κυβέρνηση μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο στις προληπτικές απαγορεύσεις, όπως αποδεικνύεται και στην περίπτωση των εθνικών οδών. Όταν σε όλη την Ευρώπη ο αγώνας γίνεται για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, εδώ το επιτελικό κράτος τους κλείνει απαλλάσσοντας τους ακριβοπληρωμένους παραχωρησιούχους από τις δικές τους ευθύνες. Ας ελπίσουμε ο καιρός να βελτιωθεί γρήγορα, γιατί όσον αφορά τη κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τουλάχιστον θα αναλάβουν, επιτέλους, τις ευθύνες τους;?».

Το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

«Η ένταση της Μήδειας ήταν γνωστή εδώ και μέρες. Στα λόγια η Κυβέρνηση ήταν πανέτοιμη. Στην πράξη όμως χρεωκόπησε. Στάθηκε για μια ακόμη φορά αδύναμη και ανίκανη να προστατεύσει τους πολίτες. Επί δύο μέρες, η Πολιτική Προστασία παρακολουθούσε τα προβλήματα, χωρίς ουσιαστικά να παρεμβαίνει. Έκλεισαν την Εθνική Οδό και νόμισαν ότι έκαναν το καθήκον τους. 250.000 νοικοκυριά έμεναν χωρίς ρεύμα, κάποιες περιοχές μάλιστα για 36 ώρες (!) και πολλές χιλιάδες σπίτια χωρίς νερό για 12 ώρες. Και μόνο στις 8 το βράδυ της δεύτερης ημέρας, θυμήθηκαν να κηρύξουν περιοχές σε έκτακτη ανάγκη και να ζητήσουν τη βοήθεια του στρατού για να ανοίξει δρόμους και να μαζέψει δένδρα. Πράγμα που έπρεπε να γίνει από την πρώτη ημέρα, αφού γνώριζαν την αδυναμία και την ανεπάρκεια των μηχανισμών τους. Του συστήματος που δεν έχουν ακόμη -μετά από πολλούς μήνες- συγκροτήσει.

Ομολόγησαν έτσι την πλήρη απουσία προγραμματισμού, σχεδίου, ικανότητας αντίδρασης μπροστά στις δυσκολίες. Ομολόγησαν την τραγική αποτυχία τους. Πρωταθλητές στα λόγια, τελευταίοι στη δυνατότητα να εγγυηθούν την προστασία των πολιτών. Ένα επιτελικό κράτος-μαϊμού. Συγχαίρουμε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ για την υπεράνθρωπη προσπάθειά του. Επισημαίνουμε όμως την ανεπάρκεια, όλα τα τελευταία χρόνια, του εκσυγχρονισμού και της συντήρησης των δικτύων του».

Σε δήλωση του, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, αναφέρει:

«Το τελευταίο διήμερο στους δήμους Διονύσου και Ωρωπού, χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται στο έλεος του χιονιά, μένοντας χωρίς ρεύμα, θέρμανση και νερό για μέρες, ανάμεσα τους ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Κάτοικοι με προβλήματα υγείας, όπως νεφροπαθείς που χρειάζονται αιμοκάθαρση και που έπρεπε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία, έμειναν αποκλεισμένοι από το χιόνι, ενώ όταν απευθύνονταν στις υπηρεσίες των δήμων, δεν δινόταν καμία λύση παρά μόνο η απάντηση της αδυναμίας απεγκλωβισμού τους. Οι δρόμοι παρέμειναν για ώρες κλειστοί με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Εθνικής Οδού, ενώ ακόμα πολλοί δρόμοι στις κοινότητες των 2 δήμων, παραμένουν απροσπέλαστοι. Στην Μαλακάσα, για ακόμη μια φορά χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσα τους ηλικιωμένοι και παιδιά, παρέμειναν επί ώρες σε συνθήκες συγχρωτισμού, εκτεθειμένοι στο χιόνι και το ψύχος, σε σκηνές και κοντέινερς, χωρίς θέρμανση, ρεύμα, νερό και τροφοδοσία.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Η χιονόπτωση που σημειώθηκε και η οποία μάλιστα είχε προβλεφθεί εδώ και μέρες δεν μπορεί να βαφτίζεται "ακραίο" καιρικό φαινόμενο, για να κρυφτούν οι τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, η παράδοση κρίσιμων υποδομών σε ιδιώτες κλπ, για τα οποία ευθύνονται η σημερινή κυβέρνηση, οι προηγούμενες, αλλά και οι διοικήσεις περιφέρειας και δήμων. Εδώ και τώρα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Να παρθούν μέτρα, ώστε να μην δημιουργηθούν νέες διακοπές ρεύματος και νερού.

Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση προς τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής, η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και η ασφαλής διακομιδή ασθενών. Να εξασφαλιστεί με κρατική ευθύνη η μετακίνηση στα εμβολιαστικά κέντρα.

Να καθαριστεί όλο το οδικό δίκτυο σε όλες τις κοινότητες των 2 δήμων, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας κάτοικος. Και για όσους κατοίκους παραμένουν αποκλεισμένοι να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία τους.

Να μεταφερθούν άμεσα οι πρόσφυγες που μένουν σε σκηνές ή σε κοντέινερ χωρίς θέρμανση σε ξενοδοχεία ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, που εξασφαλίζουν την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον COVID. Να εξασφαλιστεί η θέρμανση και η τροφοδοσία σε όλους τους υπάρχοντες οικίσκους των δομών».

Απαντήσεις και στην κριτική της αντιπολίτευσης έδωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Εσωτερικών,Μάκης Βορίδης, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία ανέφερε ότι εντός της ημέρας θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα δίκτυα.