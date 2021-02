Life

“The 2Night Show”: άνδρες καλεσμένοι και αφιέρωμα στον Παντελή Παντελίδη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά, αλλάζοντας τα βράδια της Τετάρτης και της Πέμπτης!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ανδρέα Αθανασόπουλο.

Ο τρίτος φιναλίστ του «GNTM3» μιλάει για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι μόδας και για τους συμπαίκτες του. Σχολιάζει, επίσης, τη συμπεριφορά και τις έντονες αντιδράσεις του και εξηγεί αν τελικά πήρε επάξια τον τίτλο του «γκρινιάρη» μέσα στο σπίτι.

Πώς ένα παιδί της επαρχίας, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατάφερε να συνδυάσει τις σπουδές στην Οινολογία με το modeling; Πώς μπήκαν στο βιογραφικό του συνεργασίες με μεγάλα ονόματα εταιριών στον χώρο της μόδας; Τέλος, ο Ανδρέας κάνει beatboxing, ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής, με τη συνοδεία των «Prestige The Band».

Ο Γιώργος Λιβάνης έρχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» και συναντά τον Γρηγόρη σε μια συζήτηση που τα έχει όλα.

Η πορεία του στη μουσική, η τυχαία συμμετοχή του στο «X-Factor», η ευγνωμοσύνη του για τον Γιώργο Λεβέντη, η τρυφερή σχέση του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που είναι παίκτρια στο φετινό «Survivor», αλλά και ο μεγάλος φόβος του για τα αεροπλάνα. Τέλος, ο ταλαντούχος τραγουδιστής ερμηνεύει, με τη συνοδεία μπουζουκιού και κιθάρας, μεγάλες επιτυχίες και μας ταξιδεύει με την ιδιαίτερη φωνή του.

Στις 18 Φεβρουαρίου, συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον θάνατο του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη.

Το «The 2Night Show», θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Παντελή, θα προβάλει ένα αφιέρωμα που φτιάχτηκε με πολλή συγκίνηση και πολλή αγάπη για έναν ερμηνευτή που θα είναι πάντα ζωντανός στη μνήμη μας και τα τραγούδια του θα συντροφεύουν τις πιο δυνατές στιγμές μας.

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow