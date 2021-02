Life

“Η Φαμίλια” υποδέχεται τον… Βαγγέλα! (εικόνες)

Σπαρταριστό το νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που θα προβληθεί το βράδυ της Τετάρτης.

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ;

Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψιό επεισόδιο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

«ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΑ!»

Ο Βαγγέλας, ο βλάχος πρόεδρος του χωριού της Δέσποινας, έρχεται στο σπίτι των Αρμαούσηδων με αφορμή να αγοράσει κάποια κτήματα της Δέσποινας στο χωριό. Σύντομα, όμως, διαφαίνεται πως τα κτήματα είναι πρόσχημα για να πλησιάσει τη Δέσποινα, με την οποία είναι ερωτευμένος τα τελευταία... 50 χρόνια! Ο Βαγγέλας, που είναι σαν καλοκάγαθος γίγαντας με χωριάτικη προφορά, γίνεται πολύ συμπαθής από τη φαμίλια, ενώ ακόμη και οι αρχικοί, έντονοι ενδοιασμοί του Γιάννη στο να ξαναφτιάξει η Δέσποινα τη ζωή της με έναν άλλο άντρα κάμπτονται. Η Δέσποινα, όμως, πρέπει να δώσει μια απάντηση στον Βαγγέλα, αλλά και σε όλους. Μπορεί να δει ερωτικά τον συχωριανό της ή έχει κλείσει οριστικά ως γυναίκα;

Στον ρόλο του Βαγγέλα ο Πάνος Σκουρολιάκος

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

