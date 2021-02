Life

“Το Καφέ της Χαράς”: η διπλή εξαφάνιση και ο “μάγκας με το τρίκυκλο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι του Κολοκοτρωνιτσίου, με όσα συμβαίνουν στο μικρό χωριό τους, μας προσφέρουν ξεχωριστά βράδια Παρασκευής.

Αναστάτωση και ευτράπελα για ακόμη μια φορά βασανίζουν τους ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Το Καφέ της Χαράς".

Τι θα δούμε την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Μετά τη φυγή του Ιάσονα, εξαφανίζεται και η Βάλια. Η Χαρά, καταρρακωμένη, τα βάζει με τον εαυτό της που τυφλωμένη από έρωτα δεν είχε πάρει είδηση τι γίνεται μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Θα βρεθεί, για άλλη μια φορά στον άσσο, αφού χωρίζοντας με τον Ιάσονα μένει χωρίς δουλειά, λεφτά και με τον Περίανδρο να έχει και πάλι το πάνω χέρι. Άλλοι φεύγουν και άλλοι επιστρέφουν!

Παράλληλα, ο Φατσέας καταφέρνει να στήσει την «μπίζνα» με τις σπιτικές μαρμελάδες της Τασίας. Νοικιάζει κι ένα τρίκυκλο για τη διανομή, αλλά η τύχη δεν είναι με το μέρος του…

#ToKafeTisXaras

Gallery